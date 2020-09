También aumentan trámites de divorcio en Veracruz Puerto; sería por rezagos: Registro Civil

Como en Xalapa , el Registro Civil de Veracruz reporta hasta 5 solicitudes de divorcio al día tras reabrirse las oficinas para trámites no esenciales, no obstante, de acuerdo al oficial mayor Sergio Lira, este repunte sería por el rezago en los trámites que causó la pandemia de COVID-19.El funcionario comentó que antes del confinamiento se recibían en promedio 2 trámites de disolución del matrimonio al día."Los trámites se abrieron paulatinamente. ¿Qué es lo que está pasando? Es un rezago, este rezago ha hecho que en vez de tener cuando estábamos en ambiente normal, teníamos dos o tres diarios, ahoras tenemos tal vez entre 4 y 5 diarios, no considero que sea incremento por la pandemia, tendría que hacerse un análisis final del año y ver las épocas en las que hay más solicitudes", dijo.Confirmó que las solicitudes que sí han repuntado son las copias certificadas de nacimiento, a pesar de que pueden tramitar por Internet la ciudadanía sigue acudiendo a requerirlas presencialmente."Hoy en día que algunos municipios cambiaron la naranja lo que solicita son copias certificadas. Tenemos el sistema del acta en línea, eso nos despresuriza, sabemos que la ciudadanía tiene que hacer trámites notariales, bancarios, muchos trámites administrativos que la ciudadanía requiera un acta o copia, pero hoy lo puede descargar por Internet".En este sentido, pidió a la población a que requiera este tipo de documentos que los solicite a través de la página oficial del Registro Civil de Veracruz.