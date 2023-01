Tantoyuca, Veracruz y Córdoba no solventaron anomalías en nueva revisión del ORFIS

A pesar de haber tenido otros 90 días para solventar las observaciones de presunto daño patrimonial en la Cuenta Pública 2021, los 3 ayuntamientos que concentran el 17.8 por ciento del total del quebranto financiero (2 mil 668 millones 433 mil 822 pesos) detectado en 205 ayuntamientos, no reintegraron un sólo peso.De acuerdo con la nueva valoración de la Cuenta Pública 2021, que este viernes Delia González Cobos, auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) entregó a la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso del Estado, las exadministraciones municipales de Tantoyuca, Veracruz y Córdoba se quedaron con el mismo señalamiento de daño patrimonial por 477 millones 333 mil 802.En el Informe de Resultados de dicha Cuenta Pública que se entregó el 30 de septiembre del año pasado y que no fue aprobada por el Congreso del Estado por contener errores e inconsistencias, lo que obligó que el ORFIS hiciera una nueva valoración, los tres Ayuntamiento tenían observaciones de daño patrimonial.En Tantoyuca que fue gobernado por el panista Amado Guzmán Avilés, el señalamiento de presunto daño patrimonial fue por 252 millones 502 mil 008.97 pesos.En el municipio de Veracruz que gobernó el también panista Fernando Yunes Márquez, el ORFIS detectó un presunto daño patrimonial por 117 millones 507 mil 043.04 pesos.Y en el Ayuntamiento de Córdoba que presidió la también panista Leticia López Landeros, el presunto daño patrimonial detectado fue por 107 millones 324 mil 751.68 pesos.Durante los 3 meses que le dieron de plazo al ORFIS para hacer una nueva revisión, los exservidores públicos responsables tuvieron la oportunidad de presentar pruebas documentales para solventar dichas observaciones.Sin embargo, no se presentaron ni en las oficinas del ente fiscalizador ni acudieron a la Comisión Permanente de Vigilancia.Por ello, en los nuevos Informes de Resultados de la Cuenta Pública 2021, tienen señalados los mismos presuntos daños patrimoniales.