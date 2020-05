Tantoyuca y Tlalixcoyan notifican que no han recibido Decreto de Reforma Electoral

A 16 días de la aprobación de la reforma constitucional en materia electoral, los Ayuntamientos de Tantoyuca y Tlalixcoyan, ambos de la coalición PAN/PRD, notificaron al Congreso del Estado que no han recibido el Decreto para someterlo a la ratificación de sus respectivos Cabildos.



Los oficios PRES-TAN-J-574/2020 y PRESI/46/2020 de Tantoyuca y Tlalixcoyan, respectivamente, serán atendidos por la Secretaría del Congreso.



Ambos Ayuntamientos informaron que no han recibido el Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz en materia electoral, para los efectos señalados en la Ley Reglamentaria del artículo 84 de la Carta Magna local (ratificación de los Cabildos en un plazo no mayor de 30 siguientes a la aprobación en el Congreso).



Para la ratificación de la reforma constitucional en materia electoral que reduce al 50% las prerrogativas de los partidos políticos, que elimina el número de Consejos Municipales para la elección de Ayuntamientos, que reduce de 4 a 3 años el periodo constitucional de los Alcaldes con posibilidad de una reelección hasta por dos periodos consecutivos y que suprime la consulta pública para los servidores públicos de elección popular, se requiere de la aprobación de al menos 107 Cabildos.