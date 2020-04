Tatahuicapan exhibirá públicamente a ladrones, para que se avergüencen: Alcalde

En Tatahuicapan, los habitantes que cometan un ilícito será exhibidos ante todo el pueblo, advirtió el alcalde Esteban Bautista.



Explicó que así se trate del robo de un guajolote, la persona descubierta deberá enfrentar los señalamientos de todo el pueblo.



Mencionó que esta advertencia fue hecha a los pobladores, por lo que han disminuidos los delitos más comunes como “huachicol”, abigeato, entre otros, aunado a la coordinación entre los guardias comunitarias y la Policía Municipal.



“Nada, no hay, hasta ahorita no sabemos, nada y es que aquí públicamente lo dijimos, vamos a revivir la ley de nuestros abuelos, cuando yo crecí las cárceles estaban hechas de pura madera de pupitre pero de madera de corazón, atornillada y todo y quién robaba un guajolote lo exhibían públicamente con el guajolote, y la gente va para que se avergüence y no vuelva a cometer lo mismo, y ya dijimos que vamos a hacer lo mismo, a quien le caigamos robando lo vamos a exhibir como tal, no hay nada, ha servido la advertencia y el pueblo organizado”, dijo.



Detalló que las guardias comunitarias hacen un trabajo coordinado en los pueblos, por lo que cuando detienen a una persona la ponen a disposición de la policía.