Taxista asesinado en Xalapa sí era comunicador: Sociedad Interamericana de Prensa

Tras el asesinato de un periodista en la capital de Veracruz y el vigésimo en el país, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el hecho y solicitó a las autoridades del Estado investigar con celeridad y profundidad para conocer el móvil del Crimen.Se trata del periodista Pedro Pablo Kumul Amaya, reportero del diario AX Noticias Multimedios, quien también se desempeñaba como taxista y fue asesinado el 21 de noviembre, cuando conducía su unidad de alquiler.En rueda de prensa, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez señaló que al momento no se ha confirmado que se trate un comunicador, sin embargo la SIP reconoció a Pedro Pablo como locutor de la estación de radio “Es Amor 105.5 HD”, la cual pertenece a la empresa AX multimedios.El presidente de la SIP, Michael Greenspon, expresó sus condolencias a la familia y colegas de Kumul.Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión del The New York Times Company, Estados Unidos, expresó: "No hay duda de que México es el país más peligroso para el trabajo de los periodistas, como lo afirman los 20 asesinatos en 2022 y la desaparición de Hernández". Por lo que instó al Estado a investigar los nuevos casos y sancionar a los responsables.La asociación recordó que el caso de Kumul se suma al homicidio de otros tres periodistas en Veracruz este año: Yessenia Mollinedo Falconi, directora, y Sheila Johana García Olivera, camarógrafa y reportera, del portal El Veraz, asesinadas el 9 de mayo, y José Luis Gamboa, director del diario digital InfoRegio, asesinado el 10 de enero.La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la cual tiene base en Miami y cuenta con casi 80 años de existencia, es una asociación de propietarios, editores y directores de diarios, periódicos y agencias informativa que representan más de 1300 periódicos y revistas en el continente.