Taxista de Veracruz Puerto lleva reclamo al Gobernador por Uber y Driver

Pérdidas de hasta un 42 por ciento reportan taxistas de la conurbación Veracruz-Boca del Río-Medellín de Bravo, desde hace tres años en que el Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez permitió a Uber y Driver trabajar libremente.Roberto Arciniega, integrante de "Taxiver Veracruz", explicó que estas aplicaciones y modalidades de servicio están afectando a los taxistas."Nosotros tenemos nuestros documentos en regla pero el Gobernador y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no han hecho nada ni han sacado comunicado o han hecho algo para reunirnos y solucionar este problema.Esta lona es para que el Gobernador tome cartas en el asunto, somos miles de taxistas los afectados con estas aplicaciones que no pagan impuestos en México y no generan empleo.Uber nos quita el 30 por ciento de los servicios y driver el 12 por ciento, dinero que se va a otros países y el Gobierno es omiso", precisó el ruletero quién asegura tener 20 años en servicio.Señaló que ha habido dos o tres detenciones semanas antes de los periodos de elecciones o ahora qué pasó la renovación del partido político de MORENA y es únicamente en esas ocasiones que empiezan a hacer detenciones.Recordó que ellos cobran las tarifas en 50 por ciento porque no pagan rótulos, no pagan seguro, no pagan impuestos, únicamente la comisión que les pagan a esas aplicaciones extranjeras.Tan sólo en la zona conurbada hay 20 mil taxistas que están directamente afectados y que siguen en la dinámica de solicitar resultados.