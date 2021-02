Taxistas de Coatepec no ven beneficios en las Apps de servicio de transporte, sino por el contrario consideran que les afecta pues representan una competencia.



Al respecto, el presidente de Radio Taxis Libres Unidos en Coatepec, Julio Alejandro Monge Hernández, explicó que el gremio está acostumbrado a trabajar a través de las bases y vía telefónica, lo cual les brinda seguridad en los servicios, lo que no proporcionan las Apps.



Admitió que algunos taxistas ya han recibido la invitación de unirse a estas aplicaciones; sin embargo, no se han sumado pues insisten en que no obtendrán beneficios.



“Estas aplicaciones son de particulares y andan prestando el servicio, pero esto nos afecta a nosotros, a algunos compañeros les ha llegado la invitación, pero no nos beneficia unirnos, nosotros estamos acostumbrados a trabajar en la base de taxis, vía teléfono local, celular y el radio, eso nos ayuda que haya más seguridad en los servicios, estas aplicaciones no son de beneficio para nosotros”, comentó.



No obstante, dijo que no están en contra del uso de la tecnología, la cual cada vez más abunda en este sector.

“Seguimos trabajando en circuito cerrado, hay más tecnología, pero así trabajamos bien, con las herramientas que tenemos”, finalizó.