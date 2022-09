Taxistas de Córdoba manejan ebrios, exhiben autoridades

Los taxistas se encuentran entre el sector más sancionado en los operativos de alcoholimetría en Córdoba.En un día, de 17 personas sancionadas, 5 son conductores de transporte público, lo que representa el 30 por ciento de los infraccionados, exhibió el coordinador de Tránsito y Vialidad Municipal, José Guadalupe Sánchez Saldierna.El funcionario negó que haya “cacería” contra los ciudadanos como se ha señalado en redes sociales donde se alerta de los puntos donde se encuentran los retenes."Siempre les hemos dicho de no alertar sobre un operativo, pues no es secreto pero tampoco es como para que se difunda, que vea la gente que es lo mejor ir en sus cinco sentidos, que esté manejando bien, yo creo que a nadie nos gustaría que a consecuencia de eso una persona que anda conduciendo en estado de ebriedad o en estado inconveniente pues vaya a ocasionar un percance, en dónde por desgracia vaya a perder la vida alguien", dijo.Agregó que el operativo se realiza principalmente los fines de semana y de manera aleatoria.La multa que llegan a pagar es de 3 mil 500 más arrastre y corralon, es decir más de 5 mil pesos por conducir en estado de ebriedad.“La gente debe ser más conciente, no se está prohibiendo que se diviertan, se está tratando de evitar que haya un accidente”.