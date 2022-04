Taxistas de Orizaba critican que SSP minimice reclamos por inseguridad

El secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, tiene memoria corta, pues los taxistas ya le han expresado la situación de inseguridad que se ha vivido para el gremio desde hace tiempo y la inquietud que esto les provoca, acusó el representante de taxistas en Orizaba, Jairo Guarneros Sosa.Es de recordar que en recientes declaraciones Gutiérrez Maldonado aseveró que se ha reunido con varios líderes de ruleteros y no le han comentado que se sientan temerosos o inseguros al prestar el servicio.Al respecto, Guarneros Sosa expresó que desconocen con qué representantes de taxistas se sentó a platicar, pues con los que son parte de la Coalición que participó en la manifestación de hace una semana por el tema de la desaparición del ruletero conocido como Yamamoto, todos exigieron un alto a la inseguridad.Afirmó que tal parece, al Secretario le falta memoria."O tiene memoria corta. Sí es cierto que nos reunimos pero no fue en este año, además no es cierto eso que dice que nosotros no le manifestamos nuestra inquietud. Sí le dijimos como estaba la situación en la región centro".En ese entonces, comentó, hubo acuerdos que fueron cumplidos por parte de SSP a medias."Se nos invitó a las mesas donde estaban los delegados, pero sólo fuimos convocados a una y en esa no se avanzó en nada".