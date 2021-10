Taxistas de la ciudad de Veracruz celebraron que recientemente se hayan detenido 7 vehículos particulares que ofrecían los servicios de transporte a través de la aplicación InDriver en este municipio y en Coatzacoalcos, pues “es una competencia desleal”.El presidente adjunto del Sindicato de Taxistas de Veracruz, Raúl Mendoza Alduci, recordó que fue la semana pasada cuando la Dirección de Transporte Público intervino a los vehículos que realizaban los traslados de pasajeros sin contar con una concesión."Ha habido detención de las unidades, vemos que hubo carros detenidos, aquí en Veracruz fueron 5 vehículos, en Coatzacoalcos fueron 2 y que de alguna manera, hacemos el llamado a la ciudadanía a que tenga cuidado de los vehículos que prestan el servicio sin contar con esta concesión porque si ellos van como pasajeros, no se hace responsable el seguro", dijo.Aunque reconoció que los operadores del volante concesionados también trabajan mediante dicha aplicación, el representante de SERTACAVER aclaró que están en su derecho porque cuentan con la autorización.Mendoza Alduci afirmó que alrededor de 600 unidades particulares operan como taxis a través de plataformas digitales sin contar con la concesión, lo que les causa pérdidas de hasta el 30 por ciento.Sin embargo, rebeló que compañeros del gremio incluso cuidan a los conductores de dichas aplicaciones."Son muy cuidadosos porque una vez que uno detecta, tú marcas y ya no te reciben, o dicen sí van y ya no llegan, porque hemos tenido compañeros cansados de esto, han hablado ellos para tratar de localizar a los vehículos y cuando llegan te mandan un taxi... Entre ellos se andan cuidando, los mismos compañeros taxistas que están trabajando en la aplicación les dan el pitazo".Por ello, exhortó a las autoridades de Tránsito y Transporte Público a que se mantengan los operativos para sacar de circulación a quienes prestan el servicio de esta forma.