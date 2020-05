Taxistas de Veracruz temen que agencias les quiten sus vehículos; no tienen para pagar

Cientos de taxistas que operan en la conurbación Veracruz-Boca del Río se encuentran en riesgo de perder sus vehículos al no tener recursos para pagarlos, pues los sacaron a crédito.



Al respecto, el presidente de la asociación de ruleteros "Taxis GL", Guillermo Larios Barrios, señaló que al no haber corridas, los taxistas no tienen cómo pagar las mensualidades.



"Las agencias, en cuanto reaperturen, van a comenzar a acosarlos para que paguen porque no pueden pagar, no hay corridas, no hay dinero y muchos compañeros traen carro financiado y tienen el problema del pago", dijo.



Puntualizó que son más del 95 por ciento de taxistas quienes sacan sus unidades a pagos con financieras automotrices.



También señaló que muchos taxistas han cambiado de giro o han parado sus unidades al no tener trabajo derivado del confinamiento obligado ante el COVID-19.



Indicó que si bien los ruleteros ahora trabajan entregando comida o despensas a domicilio, los servicios no son suficientes para subsistir.