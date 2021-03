Tecnológico de Cosamaloapan enfrentará denuncias por anomalías con dinero federal

Tras detectar una red para perpetrar desvíos similares a la de la “Estafa Maestra”, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó denuncias en contra del Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan.



De acuerdo con la entidad fiscalizadora, en su informe “136-DS” del 2018, existen montos por aclarar por 282 millones 426 mil 992.55 pesos, sólo del 2018, situación que involucra a funcionarios de distintas dependencias además de los directivos del ITSCO.



En la fiscalización se detectó la subcontratación de empresas fachada que no contaban con personal ni infraestructura para la prestación de los servicios y el manejo irregular de recursos mediante fideicomisos.



Por dicho ejercicio la ASF determinó 5 Recomendaciones, 2 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 10 Pliegos de Observaciones en su auditoría.



Las denuncias se presentaron por un posible manejo irregular a través de convenios suscritos con DICONSA, S.A. de C.V.; la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS); la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), así como Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE).



También con el Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. (BANCOMEXT), la entonces Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), hoy Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI); la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en el Estado de México.



Igualmente, por convenios con el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), comprobando un millonario desfalco de recursos federales.



El reporte menciona que el Instituto suscribió 15 instrumentos jurídicos desde el ejercicio 2014 al 2018, de los cuales 6 fueron plurianuales, con Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios.



La ASG comprobó que el ITSCO no contaba con la capacidad técnica, material, humana y financiera para el cumplimiento del objeto de los instrumentos jurídicos, ni capacidad jurídica para la suscripción de los convenios con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal



“Por lo que, requirió la contratación de terceros en más de un 49.0%, con la persona moral Laboratorio de Investigación en Tecnologías de Información de Cosamaloapan, S. de S. S. y la persona moral Servicios D.R. de México, S.A. de C.V., quienes prestaron la totalidad de los servicios objeto de los convenios y/o contratos suscritos con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, de los cuales el ITSCO recibió recursos públicos federales en el ejercicio fiscal 2018”.



Durante ese ejercicio dichas empresas cometieron diversas irregularidades, como no tener a personal dado de alta en el IMSS o no presentar sus declaraciones anuales y otros trámites ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).



ORFIS también detectó desvíos



En un informe similar, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) señaló una observación que hace presumir la existencia de un daño patrimonial a la Hacienda Pública Estatal de 72 millones 341 mil 126.45 pesos, de ahí que se promovió el fincamiento de responsabilidades y determinación de daños y perjuicios de conformidad con la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado.



Cabe señalar que, con la llamada “Estafa Maestra”, el Gobierno Federal Mexicano desvió más de 400 millones de dólares a través de una red de desvíos de dinero que involucró a 11 dependencias del Estado, ocho universidades públicas, diversas empresas privadas y más de 50 servidores públicos.