TEJAV, IVAI y Junta de Conciliación suspenden labores este jueves y viernes

En atención a la alerta preventiva por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), decretada por el Gobierno del Estado para 12 municipios, incluido Xalapa, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV) y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) suspendieron actividades laborales este jueves y viernes.



Las actividades en ambos organismos autónomos se reanudarán el lunes de la próxima semana.



En el acuerdo TEJAV/01/06/21 se determinó que con la suspensión de las actividades jurisdiccionales de este jueves 14 y viernes 15, no correrán plazos ni términos en los asuntos de su conocimiento reanudándose los mismos el 18 de enero de 2021.



Los Magistrados acordaron acatar las disposiciones de la alerta preventiva, cuyo objetivo es reducir la movilidad social desde este jueves y hasta el próximo domingo, ante el alza de los contagios que se han registrado en el territorio veracruzano y particularmente en ciertos municipios entre los que se encuentra la ciudad de Xalapa, misma que es sede de las instalaciones del TEJAV.



Mientras que los comisionados del IVAI, en el acuerdo ODG/SE-03/13/01/2021, aprobaron la suspensión de actividades durante los días 14 y 15 de enero de este año y en consecuencia, se inhabilitan los plazos y términos de todos los procedimientos que se realizan en el Instituto.



También aprobaron que para los asuntos en materia jurisdiccional y administrativa, en los cuales recaigan acuerdos, podrán realizarse las notificaciones por el personal actuante cualquier día del período inhabilitado, en el horario comprendido de las nueve de la mañana a las nueve de la noche, especificando que los plazos y términos en los que surtirán efectos empezarán a computarse a partir del día 18 de este mes de enero.



Asimismo, se habilitó al personal actuante adscrito a la Secretaría de Acuerdos a efecto de que se realicen las notificaciones correspondientes a través del Sistema de Notificaciones Electrónicas, INFOMEX y vía correo electrónico, según corresponda.

NO CORRERÁN PLAZOS EN JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE



Con la finalidad de evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) y atendiendo las recomendaciones emitidas por las autoridades competentes, a efecto de salvaguardar la salud de la población veracruzana, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, así como en las 16 Juntas Especiales y Departamentos que la conforman, se suspendieron actividades este jueves y viernes y por consecuencia, no correrán plazos ni términos legales; durante esos dos días sólo se atenderán asuntos urgentes con el personal mínimo indispensable.



José Luis García Sánchez, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, dio a conocer que en las 16 Juntas Especiales únicamente se atenderán como asuntos urgentes, las audiencias y conciliaciones programadas para ambos días, sin que corran plazos ni términos.



Asimismo, se suspende la consulta de expedientes y la recepción de promociones, en las 16 Juntas Especiales, así como en los Departamentos que la conforman.



Además, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz se brindará atención en un horario de ocho de la mañana a tres de la tarde y únicamente se autorizará que cada parte acuda acompañada de un sólo apoderado legal, lo anterior con la finalidad de evitar riesgos de contagio por la concentración de personas en espacios reducidos.



García Sánchez añadió que durante los dos días de suspensión de actividades, se priorizará la utilización de las tecnologías de la información y comunicación, por lo que el personal jurídico, operativo, administrativo y de apoyo, así como los usuarios, litigantes y público en general, deberán usar el sistema de citas personalizadas para atender promociones, notificaciones, consulta de expedientes y conciliaciones virtuales.



En lo referente al Departamento de Registro de Asociaciones y Sindicatos, así como al de Contratos Colectivos de Trabajo, se realizarán únicamente asesorías virtuales.



Agregó que todas las personas que ingresen a las instalaciones de las 16 Juntas Especiales de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz y Departamento de Conciliadores, deberán de cumplir con el control de entrada y salida, medidas de higiene y medidas de prevención para las y los trabajadores y público en general.