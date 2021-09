Telefonistas jubilados de TELMEX temen perder casi la mitad de su salario

Integrantes del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana se manifestaron en la Plaza Lerdo de Xalapa para defender el contrato colectivo de trabajo, de los empleados activos y la pensión, luego de que, según ello, Teléfonos de México (TELMEX) busca reducirles en un 40% su sueldo y su jubilación.Héctor Amaro Salazar, jubilado de la empresa e integrante de dicha organización sindical en Xalapa, señaló que buscan que los trabajadores compren “acciones sin valor” de dicha compañía, a cambio de la reducción de sus percepciones económicas.Acusó que el líder nacional, Francisco Hernández Juárez, es el único que respalda completamente la decisión propuesta, por lo que acusó que estaría buscando que los “trance” en la Convención de Telefonistas, que se desarrolla este lunes en la Ciudad de México, al ser una exigencia del patrón, Carlos Slim.“Ya es una exigencia del patrón, nosotros no estamos de acuerdo con esa acción por una razón misma, TELMEX es un cascarón, es puro nombre, la materia de trabajo más redituable se fue a las filiales que pertenecen a Carlos Slim”, acusó.Amaro Salazar añadió que la empresa tiene más de 10 años sin invertir en el Fondo de Pensiones de los trabajadores, lo que violaría el título de concesión que le fue otorgado, ya que éste establece que debe fomentar e invertir recursos año con año.“Y son diez años que no ha invertido nada, en esa condición nosotros no estamos de acuerdo porque perderíamos el 40% del salario, imagínese que nosotros que tenemos deudas, nos descuenta de la caja de ahorro de los telefonistas hasta 12 mil pesos mensuales, si van a descontar el 40% de salario, que es 20 mil pesos, con cuánto nos vamos a quedar realmente”, puntualizó.Afirmó que la inversión en acciones no tienen garantías, debido a que la Ley señala que deben pasar tres años para que una empresa que quiere entrar a la bolsa de valores empiece a cotizar realmente.“Es a cinco años que no vas a poder usar, ni agarrar tu dinero, ni tus acciones. Nosotros tenemos una quiebra técnica, en la cual, a final de cuentas, nos lleva al traste a los telefonistas, a los trabajadores y lo fundamental, con el salario reportado, nos quieren liquidar”, abundó.El sindicalista recordó que ahora el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pide que se declare desde un peso de ingresos, los pensionados de TELMEX ahora deberían declarar lo que reciban de ganancias por las acciones compradas.“Todo eso ha orillado a que sigamos manifestándonos, todos los trabajadores estaríamos siendo afectados, el problema es que como no habido información y hay manipulación, miedo de los trabajadores, terror, porque empieza a hacer actividad, te sancionan por cinco años, entonces está la represión”, manifestó acompañado por integrantes del sindicato.Dijo que ya han despedido a varios trabajadores por denunciar incluso acoso sexual y reiteró que esperarán la decisión que se tome en la Convención de Telefonistas en la Capital del país para ver qué otras acciones tomar.