Tema del tren ligero, "no se ha visto" en la Cámara de Diputados: Gutiérrez Luna

El tema del tren ligero Xalapa-Banderilla no ha sido abordado por la Cámara de Diputados, admitió el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, Sergio Gutiérrez Luna.Por lo anterior, dijo que revisará dicho proyecto "de tarea"."Fíjate que no se ha comentado el tema, no se ha visto, déjame llevármelo como tarea para tener más información y darles algo más, particularmente en ese tema" abundó el legislador al finalizar una reunión con productores de café y empresarios de Coatepec.Sobre el encuentro, refirió que el precio del café fue de los temas que plantearon los productores, y la necesidad de potenciar el producto."A mí me platicaron algo que yo desconocía, que hay precios diferentes del café dependiendo de dónde venga del mundo, y nos explicaron que la forma que se compra está afectando a los productores mexicanos".Ofreció "entrarle" a este tema y a otros más para fortalecer a la economía y lo proyectado en el Presupuesto de Egresos 2022."Vamos a seguir con esta dinámica de acercamiento porque es importante difundir lo que estamos haciendo".