Temen que incrementen impuestos para industria del alimento

De aplicarse el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a la industria del alimento, será el acabose con todas las alzas que se vienen dando desde hace mucho tiempo, no es de ahorita señaló José Mora Farias, empresario de la industria de la panificación.Recordó que un gravamen que entró en vigor en México desde 1980 y se paga por la producción y venta o importación de gasolina, alcoholes, cerveza, tabaco, plaguicidas, alimentos con alto contenido calórico, entre otros, pero para el pan se aplica cuando registran más de 285 kilocalorías."Hasta donde se sabe va sobre refrescos, cigarros y gasolinas, creo que no se ha aclarado y si deciden llevarlo a la industria del alimento será un acabose".El entrevistado mencionó que además el incremento del salario mínimo, también afecta a todos en lugar de beneficiar pues se vienen las alzas en cascada, no sólo impuestos, pagos de Infonavit, IMSS y otros aumentos.El panorama no es alentador para nadie, agregó Mora Farias, aunque quiere ser optimista está preocupado por lo que pasará en el 2022.