Tener mascotas amarradas o balcones reducidos es maltrato, advierten activistas

Tener a las mascotas en lugares reducidos como balcones o azoteas, o bien amarrados, es el maltrato más común de animales, señaló la encargada de “Maussi Rescate Animal”, Araceli Jiménez.



“A los animales los tienen en un balcón de un metro por un metro, no es posible tener un animal en estas condiciones, este tipo de maltrato es de los más comunes, tener al perro en la azotea, en el balcón, en un espacio reducido, tenerlo amarrado debajo de un árbol, son los más comunes”, explicó.



Destacó que la Ley de Maltrato Animal no contempla este tipo de acciones, por lo que si no hay sanciones, la gente es recurrente para hacerlas.



“Son los maltratos que desgraciadamente no tienen solución, a menos que un protector vaya a hablar con los dueños porque la ley no se pone más severa con este tipo de maltratos y no los sanciona, por eso vemos tantos animales en estos tipos de lugares”, comentó.



Aseguró que a pesar de que los activistas y protectores acudan a los domicilios a dialogar con los dueños de la mascota, los dueños se ofenden y terminan por no entender.



“Los dueños se ofenden, uno va y les comenta que no deben tener a los animales en esas condiciones, que cambien la situación porque que existe una ley que los protege y que son seres que sienten dolor y frío, pero la gente los ve como objetos, si algo le pasa al animal, consiguen otro y lo remplazan”, dijo.