Tengo COVID, informa Enrique Guzmán tras concierto en Orizaba

El cantante Enrique Guzmán informó haber dado positivo a COVID-19 luego de su concierto en Orizaba el pasado viernes, razón por la cual se canceló su concierto en Xalapa que iba a ser este sábado."Este bicho no se ha ido", publicó Guzmán por redes después de que este 17 de junio se presentara en el Auditorio Metropolitano en Orizaba, donde incluso convivió con sus fans."Al público que me esperaba en Xalapa quiero informarles que no podré estar con ustedes, ayer estuve en Orizaba y empecé a tener algunas molestias con mi garganta, hoy empeoró la tos y por indicaciones del médico regresé a la Ciudad de México para hacerme una prueba COVID, lamentablemente salí positivo”, detalló.El cantante, cabe destacar, se presentaría el 18 de junio en la Capital del Estado.“El show que tenía en Xalapa se tendrá que posponer, pero les prometo que saliendo de esto, ahí estaré. Ya me encuentro en mi casa aislado y sin mayor molestia, agradezco la atención de todos, síganse cuidando que este bicho no se ha ido".