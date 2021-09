Tercera Ola de COVID ha sido la de mayor impacto en Veracruz

Con 15 puntos en el semáforo de riesgo epidémico, Veracruz estará en color amarillo, es decir en riesgo medio de contagios por COVID-19, del 20 de septiembre al 3 de octubre, confirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.Al referir que esta tercera ola fue de mayor impacto en el número de contagios, sostuvo que al estar en marcha el Plan Nacional de Vacunación, el número de fallecimientos es mucho menor.El Mandatario destacó que aún existe el riesgo de contagios, por lo tanto, durante los próximos meses continuarán las medidas sanitarias en todos los lugares públicos.En este sentido, exhortó a toda la población y de manera especial a los de entre 30 a 45 años, a no aflojar las acciones de prevención.“La inmensa mayoría de este sector tiene la vacuna pero eso no significa que no puedan adquirir la enfermedad y que en algunos casos se pueda agravar; se han presentado casos de personas que, por cuestiones personales de salud, es decir, que padecen otras enfermedades y adquieren el Coronavirus, pudieran agravarse, por lo tanto, no hay que confiarse”, expuso.De igual modo, ante la llegada de un nuevo lote de fármacos antiCOVID-19, anunció los nuevos municipios donde se aplicarán segundas dosis a la población de 40 a 49 años en el mes de septiembre.Por tanto Soteapan (Sede), Apazapan, Jalcomulco, Tatahuicapan y Tlaltetela, el día 20; Tlapacoyan, del 20 al 22; Mecayapan y Uxpanapa, el 21 y Emiliano Zapata los días 21 y 22 de septiembre, recibirán las dosis para la población de 40-49 años.Igualmente, en Actopan y Alto Lucero el día 22 de septiembre; Ayahualulco, Cosautlán e Ixhuatlán de los Reyes, el 23; así como Altotonga y Tlacolulan, día 24 del presente mes.Para finalizar, Cuitláhuac García anunció que en las próximas horas se dará a conocer a través de las redes sociales oficiales cuatro ciudades donde continuará el Plan de Vacunación para los jóvenes de 18 años y más.