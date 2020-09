TEV impondría medidas de apremio al Congreso por no acatar sentencias en caso Actopan

Amaga el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), con imponer las medidas de apremio correspondientes al Congreso del Estado, por no dar respuesta a las diversas sentencias del órgano jurisdiccional y de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con respecto a resolver quién debe estar al frente de la Alcaldía del Municipio de Actopan.Este lunes, el Magistrado del TEV, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, emitió un acuerdo de recepción, radicación y requerimiento a la LXV Legislatura, en el cual reconoce que el Congreso no ha cumplido la sentencia emitida por los tribunales, donde se le ordenó llamar al Presidente Municipal Propietario de Actopan, José Paulino Domínguez, para que reasuma el cargo para el que fue electo democráticamente en virtud de los efectos de la suspensión dada dentro de la Controversia Constitucional 17/2020.De igual modo señala que la Legislatura tampoco ha dado respuesta a los escritos presentados por José Alfredo López Carreto (alcalde suplente de Actopan), presentados el 5 de mazo de este año donde solicita que se le llame para rendir protesta como alcalde de ese Municipio dada la ausencia del propietario.En la notificación de incidente de incumplimiento de sentencia también se solicita a la Legislatura que informe el estado de dichas acciones y si ha existido alguna negativa por parte del Presidente propietario para asumir el cargo, para efectos de estar en condiciones de llamar al suplente, José Alfredo López Carreto.“Lo anterior deberá realizarlo a Ia brevedad y conforme a los protocolos establecidos a partir del acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS- CoV-2 (COVID-19). Deberá anexar Ia documentación que respalde su informe en original o copia certificada”, se destaca en el documento oficial.Por tal motivo y si el Congreso del Estado no informa las acciones que ha realizado para el efecto del cumplimiento de la sentencia emitida por el órgano en los autos del juicio TEV-JDC-30/2020 y acumulados; así como la de la Sala Regional Xalapa en el expediente SX-JE-53/20202, se señala que se aplicarán las medias de apremio que corresponden.“De no atender el presente requerimiento, se les podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 374, del Código Electoral de Veracruz”, se puntualiza.Dichas medidas pueden ser desde el apercibimiento, amonestación, multa de hasta el valor diario de 100 Unidades de Medida y Actualización vigente, así como el auxilio de la fuerza pública.Cabe mencionar que desde el pasado 4 de marzo, el Congreso del Estado de Veracruz desaforó al alcalde panista José Paulino Domínguez, con el argumento de que habría cometido desvío de recursos públicos; ante ello y luego de seis meses de este suceso, la Legislatura no ha llamado al alcalde suplente Alfredo López Carreto para asumir el cargo.Posteriormente y pesar del ordenamiento de la Sala Regional Xalapa del TEPJF para llamar al alcalde propietario y del TEV para que los diputados respondan la petición del alcalde suplente, de asumir el puesto por ausencia del propietario, el Congreso local no ha cumplido con las sentencias emitidas y mientras tanto, en el ayuntamiento de Actopan un regidor de Movimiento Ciudadano es quien ocupa el cargo de alcalde de manera ilegal sin que las autoridades actúen al respecto.El Congreso del Estado de Veracruz ha mostrado de manera clara su negativa ante esta situación e incluso se ha acusado al presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan Javier Gómez Cazarín, de amenazas y de abuso de autoridad, dado el incidente donde policías ministeriales detuvieron por un delito menor a José Alfredo López Carreto ante su exigencia, misma que provocó que el pueblo de Actopan tomara las instalaciones del Poder Legislativo, esto, justo un día antes de su detención.Es así que los Tribunales continúan con el proceso y en caso de que el Congreso del Estado se mantenga en la negativa de acatar las diversas sentencias a favor tanto del alcalde propietario como del suplente, advirtieron que se implementarán las medidas de apremio que marca la Ley.