TEV requerirá más personal para próximo proceso electoral

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada, informó que para el inicio de proceso electoral a finales de este año, se tiene contemplada la contratación de al menos 20 personas más, que podrían laborar durante todo 2021 y para cual se podrían erogar alrededor de 20 millones de pesos extra al presupuesto que regularmente se otorga.



Durante conferencia de prensa con medios de comunicación, la Magistrada expresó que en cuanto inicie el proceso se iniciará con la recepción de medios de impugnación y por ello, se hace necesaria la contratación de personal.



En este sentido, dijo que aún no se define si para fin de año se pedirá la ampliación presupuestal, dado que todavía no se sabe si el personal se contratará en los últimos meses de este 2020 o a inicios del 2021.



“Nosotros veríamos cómo se van dando las cosas, si a lo mejor está más tranquilo durante este fin de año, a lo mejor podríamos terminar con lo que nos presupuestaron, si hubiera muchos medios de impugnación, si tendríamos que ver la forma para que nos pudieran apoyar en ese sentido”, puntualizó.



No obstante, Diaz Tablada señaló que para 2021 y en el entendido de que es año electoral, el presupuesto debe ser mayor a los 80 millones de pesos que se les otorgaron en este ejercicio.



“Definitivamente, el año que entra si tenemos que estar preparados desde el principio para afrontar el proceso electoral”, destacó al definir como imprescindible la contratación de al menos 20 personas más para labores de estudio y cuenta.



Al respecto, recordó que en procesos electorales anteriores se han erogado hasta 20 millones de pesos extra del presupuesto, para labores de contratación, viáticos y notificaciones.



“También se gasta mucho dinero en viaáticos, por las notificaciones, nuestros actores tienen que trasladarse en todo el estado de Veracruz, desde el norte, de Huayacocotla, hasta el sur, todo eso tienen que marcar zonas”, expuso.



Es así que a decir de Claudia Díaz, estos trabajos implican gasto en gasolina, estancia del personal por si deben quedarse en algún lugar, así como alimentos y pago de casetas, de manera que aparte de la contratación, también se prevé mayor gasto por las notificaciones.



Para finalizar, la Magistrada presidenta del TEV asentó que aún se está determinando si se pedirá una ampliación presupuestal para este fin de año, toda vez que les recortaron el presupuesto y actualmente se les otorgaron 80 millones de pesos, cuando en proceso electoral se realiza un gasto promedio en el tribunal de más de 100 millones de pesos.