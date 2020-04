Tianguis en Nogales, Mendoza y Río Blanco, “focos rojos” por riesgo de contagio de COVID-19

Aunque los tianguis de la región representan una economía para cientos de familias, hoy en día son un “foco rojo” para el contagio del coronavirus COVID-19, al acumular en reducidos espacios a cientos de clientes y vendedores.



En la congregación El Encinar de Nogales, los miércoles se instala uno de los tianguis más grandes de la región, con comerciantes venidos del estado de Puebla, México y Tlaxcala, así como diversas regiones de Veracruz donde se han confirmado casos de COVID-19.



En Río Blanco, este jueves se asentó otro tianguis en la Unidad Deportiva 21 de Marzo, sin las mínimas medidas de higiene para comerciantes ni clientes. Vecinos aseguran que es un gran riesgo, pues la mayoría expende productos que no son de primera necesidad.



En Mendoza, se clausuró el tianguis de los martes pero nada se hizo con el de los viernes y domingos, por lo cual el riesgo continúa para quienes asisten a dichos lugares, señaló Carlos Moreno, residente de Nogales, municipio que colinda con Mendoza y Río Blanco.



Muchos de los productos que expenden no son de primera necesidad pero lo preocupante es que no hay una regulación para controlar el flujo de personas, ni se aplican medidas higiénicas como la sana distancia, el uso de cubrebocas y de gel antibacterial como medida apremiante.



Habitantes de El Encinar comentaron que hay temor ante posibles casos de la enfermedad en residentes que semanas atrás llegaron de Estados Unidos y que ahora se atienden por síntomas similares a los que provoca la enfermedad.



“No hay información oficial, sólo rumores pero los mismos familiares están seguros que tienen enfermos de COVID-19 y hay temor de que con los tianguis se propague la enfermedad”, señaló Eleuterio Campos, empleado de la construcción.



Se estima que entre los tianguis de Nogales, Mendoza y Río Blanco interactúen en promedio más de 5 mil personas por día, lo cual representa un “foco rojo” para la propagación del virus que ya ha causado, hasta el mediodía de hoy, 37 muertes.