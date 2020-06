Tianguis Regional de Perote abriría a mediados de junio con comerciantes locales

El alcalde de Perote, Juan Francisco Hervert, indicó que las primeras semanas de apertura del Tianguis Regional sólo congregará a comerciantes del mismo Municipio, pues se deberán tomar medidas extraordinarias sanitarias.



Señaló que la apertura de este sitio podría ser a mediados de este mes de junio, aunque aseguró que debe esperarse a que pase la situación más complicada de la pandemia.



“Vamos copiando lo que creamos que sea útil para cada lugar, la apertura ya que pase la parte más complicada, no tengo más que agradecerles (a los comerciantes) la disposición que han tenido”, detalló.



Entrevistado, comentó que no han sido fáciles las negociaciones con los vendedores; no obstante, reconoció la disposición de éstos al acceder a dejar de instalarse durante más de 10 semanas.



“No ha sido fácil la negociación, se tiene que aperturar, una nueva realidad donde serán tianguistas de la cabecera municipal porque la mitad de los tianguistas vienen de otros Estados. Las primeras semanas serán para que haya mucho mayor espacio, una sola entrada y una sola salida y se tienen que tomar medidas extraordinarias. Se dan cuenta que ellos corren riesgos, no ha sido fácil ni para ellos ni para nosotros”, finalizó.