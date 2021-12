Tiendas Chedraui busca no pagar Impuesto de Fomento a la Educación

El gigante minorista Tiendas Chedraui emprendió una disputa en tribunales para invalidar el pago del Impuesto Adicional para el Fomento a la Educación a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).Ante el Juzgado Primero de Distrito, las empresas Tiendas Chedraui S.A. de C.V. y Escrucero S.A. de C.V. promovieron el amparo indirecto 721/2021 contra actos del Congreso del Estado de Veracruz.A detalle, Chedraui busca declarar la invalidez del Decreto 10, mediante el cual la entonces LXII Legislatura aplicó diversas disposiciones del Código Financiero para el Estado, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y la Ley de Salud del Estado.En específico, Tiendas Chedraui solicitó declarar la inconstitucionalidad del artículo 135 del Código Financiero para el Estado de Veracruz, el cual calcula el Impuesto de Fomento Educativo de manera adicional al total de las aportaciones de los contribuyentes.Dicho párrafo dice a la letra: “Este impuesto se liquidará formando parte de los impuestos y derechos sobre los que recae y su pago se hará en el momento en que se haga el entero de estos últimos. El ingreso que se perciba se aplicará íntegramente al fomento de la educación”.La pelea de Chedraui pretende invalidar lo aprobado por el Congreso, situación que fue admitida por el Juzgado 1º de Distrito, pero que continúa pendiente de resolver sobre el mismo.Hay que recordar que no es la primera vez que Chedraui recurre al amparo para no pagar obligaciones. En julio pasado promovió recursos ante un Colegiado Administrativo para no pagar una multa aplicada por la Procuraduría Federal del Consumidor.En dicho caso, Chedraui recurrió a la Sala Regional Golfo del TFJA para invalidar el resolutivo de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), en la cual le obligó a pagar 30 mil pesos de multa tras una visita de verificación de fecha 7 de noviembre de 2019.En esa fecha, como consta el expediente 1057/20-13-01-8-S de la Sala Golfo, PROFECO determinó que Chedraui no cumplió la Ley Federal de Protección al Consumidor al no exhibir los precios al público de 26 artículos en venta.