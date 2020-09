Tienditas de Veracruz juntan firmas; quieren seguir vendiendo “chatarra” a niños

Pequeños comerciantes de Veracruz, Córdoba y Orizaba se organizaron para reunir firmas en contra de la iniciativa de MORENA que prohibiría la venta de bebidas azucaradas y alimentos altos en calorías a menores de edad. Las “tienditas” aseguran que esta medida impactaría en por lo menos el 40 por ciento de sus ventas.A decir de los comerciantes, a través de repartidores de Bimbo se les ha pedido que firmen para evitar que proceda dicha ley porque dejaría efectos negativos en la actividad productiva.En hojas que firmadas por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (CANACOPE) de la región Córdoba, se advierte que ya han caído los ingresos por la pandemia y prohibir la venta de "chatarra" a menores promovería el mercado informal, la corrupción y presionaría a los negocios establecimientos al cierre.Esta campaña contra la iniciativa morenista lleva por nombre #ProhibidoProhibir y asegura que el combate a la obesidad y la diabetes no debe prohibir la libre elección y sí apoyar la educación."Los de Bimbo ya traían una hoja y nos dicen que si podemos firmar, que no estamos de acuerdo, ahí dice los pequeños comerciantes no estamos de acuerdo en prohibir la venta de alimentos chatarras a los menores de edad porque nos afectaría mucho y ya de por sí la situación está difícil y con esto más", dijo Antonio León, dueño de una tienda.En la circular, se puntualiza que a nivel nacional las ventas se impactarían en un 50 por ciento, además de que se podría afectar a 5 millones de familias que dependen del pequeño comercio."Afecta a la economía, vamos a tener menos renta, los impuestos igual, la luz lo mismo, nos va a afectar en la venta y al sector empresarial al empleo porque van de desparecer empleos, dependemos del cliente", dijo Lucio Barragán, otro dueño de una tiendita.En todo caso, consideran que son los padres quienes deben regular el consumo de los menores, incluso, hay quienes mandan a los niños a las tiendas a comprar este tipo de alimentos."A veces el papá manda al niño y nosotros debemos ver si les vendemos o no", insistió Luis."No deberían prohibirlo, deberían exigir a los padres de familia que ellos sean responsables, ellos son los responsables, porque los niños no tienen dinero", consideró Antonio.Los comerciantes confían en que esta iniciativa no prospere porque sería una cadena productiva que estaría afectada.