Tlaltetela mantendrá filtros sanitarios por 40 días más

El alcalde del municipio de Tlaltetela, Aldegundo Vela López, indicó que los filtros sanitarios que se instalaron en los accesos al municipio permanecerán alrededor de 40 días más, esto luego de un acuerdo de Cabildo.



“Mantendremos los filtros sanitarios 42 días más pero si recibimos más recursos, continuaremos”, acotó.



Sin embargo, aseguró que esto se hace con recursos municipales que no se tienen contemplados, por lo que dijo que sería de gran ayuda un apoyo por parte del Gobierno del Estado.



“Serviría mucho, en la Mesa de Seguridad para la Paz yo dije que íbamos a dar hasta donde pudiéramos y que si ya no teníamos recursos íbamos a pedir el apoyo al Gobierno pero si hay alguna partida nos ayudará porque este virus llegó para quedarse y todos los sabemos”, detalló.



Asimismo, el Edil indicó que será necesario ayudar a personas que estén padeciendo la enfermedad de COVID-19, pues estarán impedidos algún tiempo para trabajar.



“Habrá que continuar con los filtros y a lo mejor algunas personas pidan apoyo, me refiero a los que no pueden trabajar, si llega un apoyo extra será de beneficio, es un gasto que no estaba contemplado, esto lo estamos haciendo con una reserva que tenemos para imprevistos y con recursos propios”, comentó.