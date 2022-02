Todas las Fiscalías son débiles e ineficaces, “es reclamo generalizado”: Olga Sánchez

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, afirmó que dará seguimiento a la derogación del delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz, opinando personalmente que se trata de un tipo penal inconstitucional.Durante la Sesión de Instalación del Segundo Periodo de Sesiones, la Senadora además dijo que impulsará una reforma constitucional para el fortalecimiento de las Fiscalías en todo el país.Respecto a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 146/2021, sobre el caso de 6 jóvenes detenidos en Xalapa y sometidos injustamente a proceso por el delito de ultrajes a la autoridad, Sánchez Cordero dijo que no la ha estudiado a cabalidad para dar una opinión.“Una opinión sobre la resolución y recomendación que me acaba de señalar. Necesito imponerme de ella a cabalidad; necesito revisarla, necesito leerla y necesito tomar una opinión. No estoy acostumbrada a dar opiniones a la ligera”, expresó.Este martes senadores de los grupos parlamentarios de oposición emitieron sus posicionamientos respecto a la situación de Veracruz, abordando temas como la desaparición de poderes, la derogación del delito de ultrajes a la autoridad y la detención del exsecretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel “N”.Sobre la derogación del delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz, Sánchez Cordero argumentó que revisará este asunto.“Con relación a ultrajes de autoridad, hasta donde yo tengo conocimiento o ya hay una iniciativa para derogarla o ya está en proceso de derogarse el tipo penal en el Congreso del Estado pero voy a averiguar en qué situación se encuentra el tema de ultrajes a la autoridad que, en mi opinión, pues sí es un tema de un delito tipificado, es una tipificación que, en mi muy personal opinión, a reserva también de estudiarlo, sí es inconstitucional”.Ante las críticas sobre la autonomía de la Fiscalía General de Veracruz, de Verónica Hernández Giadáns, anunció que buscará impulsar una reforma para el fortalecimiento tanto de Fiscalías como de procuradurías.“Y con relación a la Fiscalía como un órgano autónomo estamos trabajando y esperaría yo que todas las fracciones parlamentarias nos acompañaran a una reforma constitucional para el fortalecimiento de las Fiscalías y de las procuradurías, porque no todas son fiscalías, hay procuradurías todavía, en las diversas entidades federativas.“Es un reclamo generalizado en todas las entidades federativas de la debilidad y de la falta de eficiencia y eficacia de todas las Fiscalías y Procuradurías. Entonces yo esperaría que una vez que presente yo la iniciativa para el fortalecimiento de las Fiscalías, en el artículo 116 de la Constitución, en el 122, pudieran acompañarme porque es un reclamo generalizado en todo el país el tema de la procuración de justicia”, añadió.