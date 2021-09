Todavía se indaga corrupción en yunismo y duartismo, asegura Fiscalía

La fiscal especializada en Combate a la Corrupción, Clementina Salazar Cruz, afirmó que todavía continúan en proceso de investigación presuntos actos de corrupción perpetrados durante los gobiernos de Miguel Ángel Yunes Linares y de Javier Duarte.



“Es parte de la investigación y las investigaciones llevan su secrecía (…); sí se está investigando”, declaró la funcionaria en entrevista, luego de su participación en la Guardia de Honor al monumento de Miguel Hidalgo y Costilla en Xalapa.



Cabe señalar que funcionarios del actual Gobierno del Estado han interpuesto denuncias por posibles desvíos y otros delitos, sin embargo, a casi 3 años de las acusaciones la Fiscalía Especializada todavía no ha procedido en contra de presuntos responsables.



Desde 2019, el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, ha afirmado ante los medios de comunicación que ha presentado decenas de denuncias que incluyen, entre otras irregularidades, presuntos desvíos superiores a los 600 millones de pesos en el Instituto de Espacios Educativos.



Igualmente, en su momento el secretario denunció manejo irregular de recursos por casi 10 millones de pesos en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), entre otros múltiples señalamientos.



Por su parte, el exsecretario de Desarrollo Social (SEDESOL), Guillermo Fernández, denunció desvíos en dicha dependencia por 55 millones de pesos por el arrendamiento irregular de vehículos; de estos señalamientos, la Fiscalía no ha informado si las investigaciones se han judicializado y en su caso en qué etapa se encuentran los procesos.



En su momento, el encargado de despacho de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, Alfredo Corona Lizárraga, actual comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, acusó que el exfiscal especializado anticorrupción y prófugo de la justicia, Marcos Even Torres Zamudio, generó una tendencia al no ejercicio de la acción penal en cuanto a las denuncias presentadas a este organismo de aproximadamente el 80 por ciento.



Cuestionada al respecto, la actual especializada Clementina Salazar Cruz dijo que se está investigando conforme recibieron las carpetas de investigación:



“Se está llevando a cabo la investigación como integraron la carpeta y lo demás pues es cuestión federal”, acotó en breve entrevista. Cabe recordar que la fiscal especializada llegó al cargo en mayo de 2020.