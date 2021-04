Todo el personal que trabaja en hospitales de Xalapa debe ser vacunado

Muy buenas tardes, estimado Director:



Me dirijo a usted para decirle que me uno a la justa petición de diferentes sectores de esta ciudad en cuanto a que todo el personal de salud —no importa que sea administrativo, intendencia, enfermería, nutrición, médicos de base, médicos internos, camilleros, etc.—, sea vacunado. No importa tampoco que trabajen en el sector salud o en el sector privado o de manera particular.



Tenemos que reconocer que son muchos los que de manera inmadura se siguen reuniendo, que no usan las medidas de protección como cubrebocas, sana distancia y lavado de manos y que ante el término de las vacaciones de Semana Santa, donde hubo movilidad y reuniones de personas, estamos en peligro de una tercera ola de contagios.



Son muchas las vidas de esta gente que en el afán de salvar vidas, de cumplir con su trabajo y de llevar el sustento a sus familias han sido contagiados y muchos han perdido la vida o contagiado a quienes más quieren. Por eso además de aplaudirles, cantarles y llamarlos héroes, debemos apoyarlos para que sean vacunados a la brevedad posible.



Hablando de esta clase de excelentes seres humanos, quiero aprovechar la ocasión para reconocer y felicitar por su gran calidad humana y dedicación laboral al camillero del CAE Rubén Núñez ya que me hizo sentir muy apoyada cuando una persona a la que quiero mucho estuvo internada por COVID, si hubiera personas como él definitivamente sería un mejor mundo.



Ojalá sean más los que se unan a esta causa y que pueda llegar a las personas que puedan hacer posible esta protección que "nuestros héroes" necesitan en esta batalla y Sr. Rubén nuevamente gracias por todo.



Atentamente,



QFB Cotty Izaguirre Castillo