Toman primaria en Tehuipango para exigir que se presente docente

En demanda de que llegue el profesor de segundo grado de primaria que aparece en nómina o bien se nombre a uno nuevo, padres de familia de la escuela primaria Cuauhtémoc, de Achichipico, tomaron el plantel.Los inconformes explicaron que desde noviembre se quedaron sin docente para segundo grado y en diciembre les dijeron que llegaría uno en el mes de enero, sin embargo, a medio mes de febrero, nadie se ha presentado.Comentaron que han preguntado por el docente y saben que se trata de Amado Morales Cruz, quien ya aparece en nómina y está cobrando, pero no llega.Mencionaron que las autoridades de la SEV únicamente les dicen que esperen, pero en diciembre les aseguraron que llegaría en enero y nada.Por su parte, el director de la escuela, Carlos Panzo Reyes, comentó que los demás maestros cumplieron con presentarse, pero los padres no les permitieron la entrada.Comentó que los padres están en su derecho de inconformarse, pues le han expresado su preocupación de que sus hijos no aprenden.Dijo desconocer la razón por la que el profesor asignado no se ha presentado, sólo saben que se ha estado aplazando su llegada.Indicó que se informó de esta problemática al delegado de la SEV, Marcelo Tepole Ramírez, pero no les dio una respuesta clara.