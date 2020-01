Toman Secundarias Técnicas de Veracruz-Boca del Río; SEV incumple

Tres Escuelas Secundarias Técnicas Industriales (ETI), en la conurbación Veracruz-Boca del Río, se quedaron sin clases la mañana de este lunes. Esto debido a que padres de familia se manifestaron para demandar que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) pague a docentes o los asigne al respectivo plantel.



Se trata de la ETI número 1, en la ETI 160, ambas en la ciudad de Veracruz y la ETI 99, en Boca del Río, que amanecieron tomadas.



En la Técnica Industrial número 1, los padres exigen a la SEV pagar salarios y otras prestaciones que se adeudan.



Al respecto, el director del plantel, Nezahualcóyotl Garibo, mencionó que son 296 clases semanales las que se pierden por la falta de pago a docentes.



Señaló que son alrededores de 20 profesores afectados y lamentó que aunque los padres de familia han asistido en cinco ocasiones a Xalapa, esta dependencia no les ha dado una justificación por la cual no se les esté pagando a los profesores.



Por este paro de labores, son más de mil 200 alumnos afectados que no tendrán clases hasta que los padres liberen la escuela.



Los quejosos reiteraron que sólo reabrirán el plantel hasta que las autoridades les den una fecha de pago para los docentes.



Por su parte, los padres de familia de la Técnica Industrial 160 bloquearon el puente Torrentes, en la zona norte de la ciudad, también en demanda de pago para los profesores que desde hace un año están sin cobrar.



El plantel que se ubica en el fraccionamiento Arboledas, tiene por lo menos 6 docentes que se presentan a laborar y además hay aproximadamente 106 horas de clases que no se cubren.



"Aquí sí dan las clases los docentes, pero, ¿qué va a pasar cuando me digan los profesores que ya no vienen? Entonces, el problema se va a hacer más grande. Son como seis maestros y 106 horas que no se cubren", dijo Ana Natividad, presidenta de Padres de Familia.



"Tienen algunos hasta un año y medio. Otras, las prórrogas no han llegado, es decir, los nombramientos. De nuestras horas hubo año y medio, en esta nueva administración bajo la Cuarta Transformación. Han pagado pero espaciadamente, ahorita no han pagado", dijo por su parte Lorena Fuentes, docente de la ETI 160.



Asimismo, en Boca del Río, los padres de familia de la ETI 99, ubicada en Las Vegas, también se manifestaron en demanda de profesores porque desde hace seis meses no tienen para español, matemáticas, historia y ciencias.



Advirtieron que desde octubre se manifestaron y hubo el compromiso de enviar a los docentes, sin que se haya cumplido.