Topes en avenida de Coatzacoalcos ralentiza el tráfico, se quejan automovilistas

Aunque los topes en una de las últimas etapas del malecón costero fueron colocados con la intención de evitar que sigan ocurriendo accidentes automovilísticos, el tráfico ha incrementado en el cruce de Abraham Zabludovsky debido a la cercanía que estos tienen con la glorieta.Automovilistas de Coatzacoalcos se han quejado debido a que los topes están muy próximos a la zona de vuelta en la glorieta y dar vuelta en ella es casi imposible por la acumulación de autos que se hace en el punto.Al igual que en el malecón, hay topes que recién se colocaron en Abraham Zabludovsky, ahí la intención es disminuir no solo la velocidad de automovilistas que ocupaban esta calle sin precaución, sino también para disminuir los arrancones que tenían lugar principalmente los fines de semana por las noches o madrugada.“Desafortunadamente ha habido muchos accidentes en esa parte, incluso en la calle lateral los arrancones que algunas personas hacen, debido a eso fue que se pusieron los topes”, comentó la regidora con la Comisión de Tránsito, Patricia Hong Hernández.Automovilistas se han estado quejando en los últimos días sobre el tope y su falta de señalamiento, algunos aseguran que solo atrasa la circulación, pero otros consideran que es importante que se respete, pues los vehículos viajan a velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora.“La ciudadanía como todo puede criticar porque dicen que se hace lenta la circulación pero desafortunadamente la educación vial no la tenemos todos los ciudadanos, entonces hay que tomar medidas, incluso ahorita si se dan cuenta la mayor parte de la ciudad ya está siendo pintada con las líneas amarillas y tristemente vemos que los conductores no respetan al peatón”, agregó.Sobre la avenida Abraham Zabludovsky se instalaron otros topes, al respecto Hong Hernández, reiteró indicó que es para evitar las carreras de autos que ponen en riesgo a conductores y peatones.