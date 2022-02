Trabajadores de la sección 84 del SUTERM piden la destitución de su dirigente

Trabajadores de la sección 84 del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), exigieron una reunión extraordinaria con representantes del Comité Ejecutivo Nacional del ente sindical, pues piden la destitución de su dirigente, José Luis Luna Luna.En entrevista los inconformes dijeron que están hartos de la serie de malos tratos de parte de su líder sindical en esta sección 84, pues ha violentado sus derechos como trabajadores. "Hemos sido objeto de muchas actas que nos han levantado, porque él lo ha provocado que desobedezcamos las instrucciones contra la empresa y ésta última pues nos llama la atención", indicó Felipe Hernández, uno de los protestantes.También añadieron que les ha instruido no acudir a una reunión de inicio de jornada, cuando que el sindicato sabe bien deben asistir. "La empresa es nuestro empleador, por eso sí no vamos nos levantan actas. Ya hemos hablado con Víctor Fuentes del Villar nuestro líder nacional y ha estado al pendiente de nuestras quejas y por eso se hizo la reunión está tarde, donde está presente gente de su confianza".Dijo que el liderazgo de José Luis Luna concluiría hasta dentro de cinco años pero como clase trabajadora están exigiendo se convoque a nuevas elecciones pues ya es imposible siga este personaje como líder."Ya quisiéramos que este fuera el último día de su liderazgo. Queremos que se convoque a nueva elección, no puede ser nuestro representante porque abandona la lucha sindical".Apuntó que son alrededor de 330 trabajadores de base y 50 temporales pero todos podrían participar en la reunión de hoy que se hizo en los campos del SUTERM, aunque algunos no los dejaron entrar.El comité está conformado por José Luis Luna Luna, Elisa Luna Vázquez, Marco Antonio Merino y el consejero Juan José Luna Vázquez.