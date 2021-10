Trabajadores del Ayuntamiento de Atzalan llevan más de 5 meses en huelga

Trabajadores municipales de Atzalan se manifestaron frente a las instalaciones del Palacio de Justicia de Xalapa para exigir a los magistrados del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje su intervención para obligar al alcalde José Homero Domínguez Landa a negociar y resolver la huelga que por más de cinco meses tiene paralizada las actividades del Ayuntamiento.El secretario general del Sindicato Único de Empleados y Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Atzalan FATEV-CAT, Carlos Jesús Martínez Castelán, explicó que desde el pasado 12 de mayo estalló la huelga y colocaron las banderas rojinegras en el Palacio Municipal y en las oficinas alternas ubicadas en las congregaciones de Plan de Arroyos y Tierra Blanca por el incumplimiento de las condiciones generales de trabajo.Desde esa fecha, las autoridades municipales se han cerrado a las negociaciones y en todo ese tiempo los trabajadores no han percibido salario alguno y pese a que el sindicato está abierto a llegar a un buen acuerdo, el alcalde Domínguez Landa se niega a firmar las condiciones generales de trabajo.Expuso que los trabajadores rechazan la propuesta que el Ayuntamiento les hace de recibir el 50% de los salarios caídos, ya que esto debe pagarse en su totalidad, porque ya fueron devengados.La preocupación y que genera incertidumbre porque a más de dos meses que quedan de la actual gestión de Domínguez Landa, no hay vos de querer resolver el problema y éste puede extenderse hasta la próxima administración.Por ese motivo, es que están solicitando la intervención de las autoridades laborales para que los empleados municipales no queden en un estado de indefensión y sus salarios y prestaciones sean garantizadas, concluyó.