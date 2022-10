Trabajadores protestan contra PEPSICO; acusan violación a contrato colectivo

Trabajadores de Sabritas cerraron el acceso al Parque Industrial de Ixtaczoquitlán, pues exigen se respeten sus derechos laborales, toda vez que fueron despedidos tres de sus compañeros y también les quieren imponer un sindicato.Indicaron que la empresa PEPSICO ha permitido que se violente el contrato colectivo y desconozcan a un gremio.El paro comenzó a las 5:30 horas de este viernes, cuando se dio el cambio de turno, permitieron el ingreso de todo el personal de las empresas ahí asentadas.Al realizar esta movilización los trabajadores, no permiten la salida de los tráileres que llevan los productos de Teneria Company, Sabritas, International Paper, Pepsico. Aunque no se paró la producción de Sabritas no pueden salir para su distribución.Indicaron los quejosos que desde hace algún tiempo la empresa se ha empecinado en que tengan un sindicato que sirva a la firma, pero que no defiende a los empleados.“Exigimos que Recursos Humanos se presente para atender nuestras peticiones, que nos digan por qué corrieron a tres de nuestros compañeros. No es justificación que digan que fue por recorte”.Añadieron que en junio, para cumplir con las nuevas disposiciones en cuanto a reformas laborales, se debía realizar el proceso de legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo, que consiste en una votación de los trabajadores para decidir por mayoría si continúa vigente o no dicho contrato.Pero antes del proceso de votación que se celebró en el mes de junio, la empresa contrató 80 trabajadores eventuales, que influyeron en el resultado de la votación para legitimar el Contrato Colectivo de Trabajo con una diferencia adversa de 14 votos.