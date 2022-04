Trabajo de Marlon Ramírez como dirigente del PRI es indefendible: Diputada

La diputada federal Lorena Piñón afirmó que el trabajo que ha realizado Marlon Ramírez Marín como dirigente estatal del PRI es indefendible.Cuestionada respecto a los resultados que el partido tricolor obtuvo en las pasadas elecciones extraordinarias, donde la candidata del municipio de Amatitlán, Aida Zárate Carlo solamente recibió un voto, presumiblemente el de ella, dijo que no hay opinión con respecto a ello.“Los resultados los tienen ustedes, ¿qué más quieren que yo opine? No se puede defender lo indefendible”, dijo.La legisladora señaló que se siente orgullosa, pero de los resultados obtenidos por el PRI en Oaxaca, donde se ganaron cinco de seis municipios.“Imagínense, yo no quisiera hablar porque capaz que me jalan las orejas en México. No quisiera opinar, pero ustedes pueden ver la historia de las elecciones en todo Veracruz.“No sé qué pasaría, la verdad desconozco porque yo no tengo comunicación con la dirigencia estatal, sin embargo, lo que tenemos que hacer como diputados federales es trabajar por todos los veracruzanos”, sostuvo.Con relación a la renovación de la dirigencia estatal descartó por ahora que esté interesada, pues afirmó que ni siquiera ha revisado cómo sería el proceso.“No he revisado absolutamente nada de eso porque mi interés está en servir a todos los veracruzanos sin distingo partidista”, sostuvo.