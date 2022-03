Tragedia en Tres Valles; 3 muertos por choque de tráiler, camión y automóvil

La mañana de este jueves se registró un trágico accidente y se habla de que tres personas —entre ellas un niño— perdieron la vida tras el choque e incendio de un automóvil particular y dos unidades de carga pesada, en el municipio de Tres Valles.Se dio a conocer que los hechos ocurrieron minutos antes de las seis de la mañana, a la altura de la localidad de Loma del Chivo, donde se vieron involucrados un automóvil Jetta, un tráiler con toneladas de azúcar y un camión cañero.Aunque se desconocen como sucedieron los hechos, se informó que dentro del vehículo Sedan, presuntamente una mujer y su menor hijo perdieron la vida, mientras que dos jovencitas resultaron seriamente lesionadas.También se dijo que el conductor del tráiler perdió la vida, esto luego que las tres unidades se incendiaran.Se informó que las dos jóvenes lesionadas fueron trasladadas a un hospital de Córdoba, donde se reportan delicadas de salud.Autoridades ministeriales realizaron las diligencias periciales y trasladaron los cuerpos a la unidad del Servicio Médico Forense.Hasta las diez de la mañana las autoridades ministeriales no daban a conocer la cifra de fallecidos, ya que los cuerpos de rescate aún no terminan de enfriar el lugar.