Transita sociedad por periodo de oscuridad: Diócesis de Tuxpan

Con un panorama en el que concurren sucesos negativos, la sociedad actual atraviesa por un periodo de oscuridad, ante lo cual se deben reforzar los valores, señala el padre Florentino Lucas Valdez, párroco encargado de la Catedral de la ciudad.“Hay mucha oscuridad en nuestros pueblos: la violencia no cesa, el virus de la pandemia muta, la pobreza crece, la economía no suscita fuentes de empleo, la cultura de la muerte se instala con el aborto y la legalización de la droga muestra el absolutismo de la libertad enferma de una vida aburrida”, indicó.En vísperas de la festividad del Niño Perdido, que es el 7 de diciembre, cuando en esta ciudad es una tradición encender miles de velitas, el presbítero contextualizó que se debe iluminar al mundo con buenas acciones en la fe cristiana para disipar tales “penumbras”.“La fe no es para guardarse en secreto, la religión no es un asunto privado. Es para compartirse alrededor, de tal manera que no dé vergüenza expresar, por medio de signos visibles, que se es discípulos de Jesús”, añadió.Planteó que la luz ámbar de las velas, encendidas al caer la noche en las banquetas y en los carros de cartón o de algún otro material que los niños han preparado y jalan por los lugares públicos, es para hacer retroceder momentáneamente la oscuridad, “porque se quiere ayudar a encontrar al Niño perdido”, explicó.Esta fiesta, dijo, tiene su explicación en el texto bíblico que narra aquel día cuando Jesús, a sus 12 años, se pierde en el regreso de la peregrinación a Jerusalén. Entonces, José y María “lo buscaron, y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo”.“Un suceso en la vida de Jesús se ha vuelto una tradición, que manifiesta que la evangelización que se hizo en el pasado es ahora cultura”, abundó el presbítero, quien recordó la cita del apóstol Lucas al referir que “Nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entren puedan ver la luz”.