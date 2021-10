Tránsito Estatal asegura motocicletas tras operativo “Casco Seguro”, en Úrsulo Galván

La Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado (DGTSV), sede en Cardel, implementó el operativo “Casco Seguro” en el municipio de Úrsulo Galván. Esta campaña tuvo la finalidad de crear conciencia respecto de las medidas de seguridad para motociclistas y acompañantes.En el operativo se aseguraron varias motocicletas debido a que sus conductores no portaban casco, no tenían licencia vigente de categoría D y tampoco documentos que ampararan la propiedad de la unidad. También se retiró el polarizado de varios automóviles.En otro punto de revisión, sobre la carretera Cardel-Úrsulo Galván, fue intervenido Darío Caraza por no portar casco. Esta persona se identificó como auxiliar del Ayuntamiento y con ese argumento pidió facilidades pues no contaba con documentación.Al lugar arribó Norma Alicia Herrera Mejía, síndica única del municipio de Úrsulo Galván, quien pretendía disuadir a las autoridades de no aplicar la sanción correspondiente al infractor; sin embargo, la unidad fue asegurada y trasladada al corralón.