Transporte Público vigila que Uber no opere en Xalapa

El delegado de Transporte Público en Xalapa, Noé González Gutiérrez, aseguró que en la ciudad no existen aplicaciones que den servicio de taxi, pues se han hecho operativos para que estos nos lleguen a la ciudad.



Expuso que en la Capital del Estado no está permitido ni Uber ni cualquier otra aplicación que funcione para prestar este servicio de transporte a la población.



“Hasta el momento no hemos detectado ninguna aplicación. En Veracruz no está permitido, no pueden prestar servicio si no tienen una concesión. Si se detecta alguna, son remitidos a la Fiscalía”, dijo.



Respecto a los taxis que tienen el mismo número económico y ambos prestan servicio, explicó que se debe a que una de estas unidades se encuentra empadronada y la otra no.



"Los que tienen XL, son los que están empadronados y los que no, es que no han hecho sus trámites. Invito a todos los concesionarios a que hagan sus trámites, ya está abierto el módulo", aseveró.