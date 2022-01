Transportistas de la región Orizaba se quejan de inseguridad y accidentes viales

Transportistas de la región Orizaba viven una situación preocupante desde los inicios del año, pues por una parte se siguen viendo afectados por la rapiña, mientras que los asaltos sobre la carretera no cesan.Aldo Romero Lezama, delegado de la Asociación Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC) en Orizaba, indicó que las Cumbres de Maltrata son un lugar que representa mucho riesgo para ellos, pues la inclinación de la pendiente causa múltiples accidentes que ocasionan eventos de rapiña para robarles la mercancía.“Hasta ahora no hemos tenido respuesta ni solución a esos robos descarados, pues a pesar de que llegan las autoridades la gente sigue robando cosas”, dijo.Agregó que además de los accidentes que llegan a tener debido a las características de la carretera o las condiciones climáticas, se suman otros causados por el poco mantenimiento que se da a las vías.Comentó que Camino y Puentes Federales está realizando labores de reparación, pero no abanderan ni avisan y eso suscita más accidentes.En cuanto a los asaltos, indicó que en lo que va del año han sabido de al menos dos atracos por parte de gente armada en los límites con Puebla.Consideró que los delincuentes no sólo se burlan de la autoridad sino de la sociedad, pero son las autoridades las que deben poner orden para dar paz y tranquilidad y no lo están haciendo.