Transportistas de Veracruz temen ser desplazados por transnacionales

Ante las condiciones complicadas que enfrentan los transportistas por el desplazamiento de que son objeto por parte de constructoras o transnacionales, se debe buscar la unión del gremio y así buscar una posición, consideró Manuel Ruiz Cesáreo, delegado en la zona centro de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).



Indicó que agremiarse es importante, pues hoy los taxistas están siendo desplazados por el Uber, los materialistas por las constructoras e incluso los de carga por transnacionales.



Mencionó que por ejemplo los materialistas tienen unidades de varios años de antigüedad no porque no las quieran renovar, sino porque su situación es muy complicada y a veces no pueden ni comprar llantas.



En cuanto a los traileros, indicó que los problemas se dan porque están entrando transnacionales con 200 camiones nuevos, por lo que el hombre-camión no tiene cómo competir.



Agregó que ante la falta de oportunidades para trabajar, sólo ven cómo sus unidades se van deteriorando, pues no tienen ni para el mantenimiento.



Mencionó que a fin de pugnar por un sitio para los hombres-camión, se está trabajando de manera conjunta con la CROM, CTM, CROC y FATEV para mejorar los costos.



Explicó que se vio esta necesidad pues cuando había “algún pique”, el trabajo se lo terminaban llevando las constructoras, en cambio, ahora se están unificando para ganar todos, tanto el empresario como ellos y sus familias.