Transportistas de Zongolica impedirán inauguración de tienda Coppel por adeudo

Luego de dos acercamientos que han tenido con representantes de la empresa Coppel, transportistas de material de la región de Zongolica están a la espera de lograr un acuerdo con ellos; mientras eso ocurre, se mantienen ante las instalaciones de esa compañía.



Adán Sandokan Hernández Vallejo, presidente de la Asociación del Transporte Multimodal de Zongolica, señaló al mediodía de este jueves se les acercaron los representantes de Coppel y les dijeron están en trámites y agilizando el pago de los más de 150 mil pesos que les deben y que podría quedar saldado este viernes o el sábado.



Explicó que ellos mantienen su postura de que permanecerán sin moverse del lugar e impedirán la inauguración mientras no se les pague lo que les quedó a deber la constructora.



Mencionó que no tienen prisa, si ya se esperaron de 4 a 6 meses, están dispuestos a esperar más días, y los que quieren abrir la tienda son las personas de esa empresa.



Cabe recordar que este problema se generó porque el empresario Mario Cobos González les contrató servicios de acarreo, pero nunca se los pagó, además de que también estafó a personas del municipio, pues rentó una casa y le quedó a deber al propietario, e incluso no pagó comidas a señoras que les vendieron alimentos.