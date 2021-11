Transportistas demandan que San Lázaro los escuche

Integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas AC (ANTAC), hicieron un llamado a senadores y diputados a que les abran espacios para atenderlos y les den a conocer cuáles son las problemáticas que afectan a este sector.David Estévez Gamboa, dirigente de la ANTAC, indicó que no es lo mismo lo teórico que lo empírico, y no se puede legislar ni tomar decisiones que involucran a un grupo sin saber por lo menos cuáles son sus problemáticas y necesidades.“Nosotros estamos pidiendo que nos abran espacio en algunos foros para explicarles cuál es el verdadero problema que tenemos los transportistas”, indicó.Mencionó que los transportistas pasan horas al volante recorriendo el país para llevar productos de un lugar a otro, por lo que se enfrentan a multas, inseguridad y una serie de situaciones que requieren atención.Recordó que recientemente enviaron una iniciativa que se subió a tribuna al Senado en un afán de que se regulen las multas a este sector y no rebasen los 10 mil pesos, pues actualmente pagan hasta más de 200 mil, lo cual va en contra de lo que establece la propia Constitución.Cabe recordar que en días pasados empresarios indicaron que están en contacto con el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados con miras a que se conozcan las problemáticas que se tienen en la zona y se puedan atender, además de que también el presidente del Comité Regional Campesino invitó a autoridades a revisar y corregir el programa Sembrando Vida, ya que considera no está funcionando y no atiende las necesidades del agro.