Tras actos violentos, localidad de Rafael Delgado llama a la “desobediencia civil”

Habitantes de Jalapilla, en Rafael Delgado, convocan a la “desobediencia civil” para que a este municipio llegue alguna autoridad estatal y dialogue con ellos sobre los problemas que se tienen.



En días pasados, cabe recordar, los pobladores tomaron el Palacio Municipal y cometieron actos vandálicos, quemando 3 vehículos oficiales y robando despensas que el Ayuntamiento almacenaba, todo en protesta por la clausura de su panteón.



Tras lo ocurrido, comentaron que la alcaldesa Isidora Antonio Ramos no se ha tomado la molestia de convocarlos al diálogo.



Por esto, comentaron que están pidiendo a la gente de Jalapilla que no pague nada al Ayuntamiento, que los comerciantes, que son más de mil, ya no den sus cuotas a Comercio.



“Ni un cinco”, hasta que alguien del Gobierno del Estado acuda a hablar con ellos, porque así como la Alcaldesa no les dio nunca la cara, ahora ya no quieren nada con ella.



Reconocieron que el cementerio ejidal ya se abrió y fue el mismo personal del municipio el que acudió a retirar los sellos pero se tiene que hablar no sólo de eso sino de otros problemas en el municipio.



Indicaron que su molestia es porque en Rafael Delgado no hay cementerio municipal y aunque se ha solicitado a anteriores autoridades, les dicen que no hay dinero pero “ellos ganan 100 mil pesos”, mientras no hay servicio de Limpia Pública.



El señor Othón González señaló que la población de Jalapilla no es conflictiva pero el Ayuntamiento no les da nada, ni siquiera dio trabajo a los locales, ya que contrataron a personas de Córdoba, de Huiloapan y de otros municipios a pesar de que aquí hay profesionistas.