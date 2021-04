Tras acusaciones de feministas, renuncia candidato del PVEM a la Diputación Federal

ras ser acusado de presunto "violador" por parte de grupos feministas, el candidato del Partido Verde a la Diputación Federal por el Distrito XI en Coatzacoalcos, Isaac Ferez, renunció este viernes a su aspiración.



A través de un vídeo que subió y posteriormente bajó de sus redes sociales denunció que fue el partido el que le pidió la renuncia.



Sin embargo, minutos después subió un nuevo vídeo donde indica que renuncia voluntariamente por congruencia.



Desde hace unas horas he sido blanco de acusaciones (...) para difamarme moral y políticamente. A solicitud de mi partido he decidido renunciar a mi candidatura, pero jamás renunciaré a mi caminar político ", dijo en la primera grabación.



Posteriormente, en su segundo video dijo que no es justa la acusación cobarde hecha desde el anonimato. Asimismo, se puso a disposición para enfrentar las "difamaciones".



Finalmente sostuvo que todo se va a esclarecer y "perdonó" a quienes le hicieron este daño.



Cabe mencionar que el “candidato joven”, como hacía llamarse, se decía católico; incluso inició su campaña con imágenes desde una iglesia.