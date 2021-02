Tras ampliación por 352 mdp, OPLE redistribuye su presupuesto para 2021

El Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, aprobó la redistribución de los mil 419 millones 831 mil 721 pesos de presupuesto asignado para este 2021, luego de que el Congreso del Estado le aprobara una ampliación por 352 millones de pesos.



En sesión extraordinaria urgente, celebrada la noche de este viernes, se explicó que el aumento de recursos tiene una variación de 119 millones 83 mil 239 pesos, con relación a lo solicitado el pasado 29 de diciembre, que fue por un monto de 471 millones 83 mil 239 pesos.



Cabe recordar que a la partida de este año se le incluyeron 6 millones 433 mil 801 pesos que provienen de ahorros de ejercicios fiscales anteriores.



Con el incremento de recursos por parte de la Legislatura, el ente comicial destinará 244 millones 615 mil 777 pesos al desarrollo y fortalecimiento institucional (17 % del total); 700 millones 51 mil 407 pesos al proceso electoral (49.31 %); 635 mil 81 pesos para la cartera de proyectos (0.04 %) y 474 millones 529 mil 456 pesos para las prerrogativas a los partidos políticos.



Por capítulo de gastos, se tiene que el OPLE destinará 476 millones 572 mil 136 pesos a servicios personales (pago de salarios y prestaciones a sus trabajadores); 192 millones 855 mil 595 pesos irán para materiales y suministros; 269 millones 440 mil 733 pesos se usarán para servicios generales.



Además, 474 millones 529 mil 456 pesos se erogarán en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas y 6 millones 433 mil 801 pesos tendrán como destino los bienes muebles, inmuebles e intangibles.



En su intervención, el consejero presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla, manifestó que aunque no les autorizaron la cantidad solicitada, el instituto electoral no tendría problemas económicos si continúa haciendo un uso racional de los recursos como lo ha venido haciendo hasta ahora, sumado a las medidas de control y austeridad en el gasto.



“Están garantizadas plenamente las prerrogativas de los partidos políticos como tal y como lo establece la ley (…) seguramente vamos a salir bien con ese presupuesto”, puntualizó.



Acotó que la ampliación también se utilizará principalmente en la operación de los 212 consejos municipales, que implica el pago de su personal, los arrendamientos de los inmuebles y los servicios y demás erogaciones de los mismos.



“Insisto, con esto garantizamos y se garantiza un proceso electoral en el cual, por lo menos en el tema presupuestal no tendremos por qué tener problemas”, estimó el titular del OPLE Veracruz.