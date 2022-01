Tras anuncio de multas, ya se observa mayor uso de cubrebocas en Orizaba

Tras la aprobación que hiciera el Cabildo de Orizaba en referencia a que serán multados quienes no usen cubrebocas, se observa en una de las calles principales de la ciudad Francisco I. Madero mayor número de personas con este objeto de protección.Esta calle es una de las más transitadas en la ciudad, toda vez que se ubican centros comerciales, parques, uno de los mercados grandes de la ciudad, bancos por citar.La opinión de la gente se sigue dividendo, algunos aseguran que esta medida fue correcta, pero se debe aplicar la multa a la primera falta de cubrebocas, no esperar hasta la tercera vez.Algunos dijeron que no les afecta porque han tomado conciencia de la necesidad de portarlo, y otros comentaron que no es justo aplicar una sanción.Sin embargo, se ha logrado observar que familias enteras que vienen de municipios rurales colindantes con Orizaba, si traen este artículo de protección, por ejemplificar.Aunque no son muchos, pero todavía hay pobladores que no lo usan, o que lo utilizan abajo de la nariz y en sus casos más graves no lo portan y escupen, tosen o estornudan en la vía pública.