Tras aparecer, periodista tiene mucho que explicar; vivía en casa de huachicolero

El periodista Francisco Eusebio Hernández Elvira reportado desaparecido el pasado domingo, se encuentra sano y salvo, sin embargo, ya amplia su declaración ante la Fiscalía General del Estado (FGE), para determinar su presunta relación con un “huachicolero” que se encontraba preso y posteriormente murió, reveló el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.El mandatario estatal dijo que la Fiscalía informó lo anterior en la reunión de Coordinación para la Construcción de la Paz este miércoles, donde se dio a conocer que el comunicador habitaba la vivienda de un presunto huachicolero.“En la Mesa de Seguridad nos dio ese informe que ya este periodista Francisco Eusebio ya apareció, está rindiendo su declaración el día de hoy ante la Fiscalía y se va a investigar, es un hecho relevante que se va a investigar a fondo porque hay ahí algunas cuestiones que él mismo tiene que aclarar, entre otras él está relacionado con una persona que estaba purgando una condena, tenía una pena por huachicol como presunto responsable, falleció esa persona y él ocupaba su casa”, dijo.Es por lo anterior que su declaración es importante para que la autoridad pueda fortalecer la investigación, que determine qué fue lo que pasó sobre la desaparición, así como el tema del huachicol.“Este periodista tiene que aclarar porque eso va fortalecer la línea de investigación sobre qué fue lo que sucedió, esperamos que aclare esa circunstancia, qué hacía en casa de una persona que estaba en la cárcel y que después falleció, esa relación es importante porque esta persona estaba acusada de huachicol, de huachicolero, eso nos va a permitir ver quiénes son los responsables de lo que haya sucedido al periodista y recabar, que se aclare bien lo que pasó”, insistió.García Jiménez aseveró que no se tolerará ningún tipo de agresiones contra el gremio periodístico, sin embargo, aclaró que es necesaria la “colaboración” del comunicador para esclarecer este asunto.“Nosotros no vamos a permitir que se agreda a los periodistas y si requerimos de ellos su colaboración para recoger todos los indicios”, afirmó.Respecto al asesinato de Pedro Pablo Komul Amaya el pasado lunes en la colonia Casa Blanca en Xalapa, a bordo de un taxi, el mandatario señaló que al momento no se ha confirmado que se trate de un comunicador, no obstante, se cuenta con una línea de investigación, para dar con el responsable.“Él era taxista, no se ha corroborado su función de periodista, pero nosotros independientemente de si era o no periodista, si tenemos interés en que se aclare, es un homicidio que se da en la capital y el día de hoy la Fiscalía tiene una línea de investigación, hay una investigación muy clara sobre el presunto responsables y se tienen identificadas algunas pruebas de lo que sucedió, hay testigos, testimonios recabados y pronto se va a dar con el responsable de este homicidio”, finalizó.