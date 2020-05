Tras captura de jefe de Cártel Jalisco, atacan bases de policía en sur de Veracruz

Las comandancias de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en Coatzacoalcos y Acayucan, además de las instalaciones de la Policía Municipal de Cosoleacaque, fueron atacadas a balazos la madrugada de este viernes, un día después de la detención de “El 30”, presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en la región.



En Coatzacoalcos, sujetos dispararon contra la base de SSP ubicada en Pedro Moreno y Lerdo, de la colonia María de la Piedad, donde sólo se habría disparado un tiro.



Mientras que en Cosoleacaque, la base de la Policía Municipal, ubicada en la carretera Transístmica, fue rafagueada cerca de las 3:00 horas.



Hasta el momento se desconoce quién llevó a cabo estas acciones, trascendiendo que se trata de una advertencia hacia elementos que supuestamente estarían coludidos con la delincuencia.



En Acayucan, el ataque contra las instalaciones de Seguridad Pública sólo dejó daños en dos vehículos y en la fachada del lugar.



Según el reporte de las autoridades policíacas, los hechos ocurrieron alrededor de las 4:00 horas, cuando hombres armados a bordo de una camioneta, dispararon contra la delegación en la carretera Costera del Golfo, en la colonia Villalta.



Por los balazos fue dañada la patrulla marcada con el número SP3432 y un automóvil particular, ambos se encontraban estacionados, además de la fachada de la delegación, no reportándose personas heridas.



Elementos de la Policía Estatal y del Ejercito Mexicano desplegaron un fuerte operativo por la zona para tratar de dar con el paradero de los agresores pero hasta el momento no hay personas detenidas.



Cabe destacar que este jueves, las autoridades informaron sobre la detención de Raúl “N”, alias “El 30” o “La Cuija”, presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco en la zona sur.



“Actualmente tiene vínculos con José Roberto Sánchez Cortés, alias ‘El 80’ o ‘El Huevochas’, jefe de región del CJNG, dedicado a la extorsión, secuestro y robo de vehículos de carga en Sayula de Alemán, Acayucan, Oluta, San Juan Evangelista, Soconusco y Texistepec”.



“Al parecer, ‘El 30’ o ‘La Cuija’ también estaría relacionado con los homicidios de cinco personas en la región sur, mismos que son investigados por la Fiscalía General del Estado”, se informó en comunicado.



También ayer se aseguró una casa en la localidad de Almagres en el municipio de Sayula de Alemán, donde hallaron un vehículo con reporte de robo.